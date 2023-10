Ana Furtado ganha 'mini abacaxi' de Boninho

Ana Furtado está completando 50 anos neste domingo (22), e recebeu um presente especial do marido, Boninho.

Ela compartilhou nas redes sociais o presente. Boninho lhe enviou flores e, no arranjo, havia um 'mini abacaxi'. "Que coisa mais fofa. Que fofura", disse Ana ao mostrar para os seguidores o presente.

Junto com as flores, Boninho também escreveu um cartão para a mulher. Ela decidiu ler em um vídeo compartilhado no Instagram a declaração do marido.

Amor da minha vida, que voce complete esse ciclo cheia de luz, com saúde e muita paz. Você é a razão das nossas vidas, nosso porto seguro

Boninho

Em seu perfil no Instagram, Boninho continuou as declarações. Ele compartilhou um vídeo com diversos momentos do casal, e voltou a se declarar: "Você é meu sorriso, minha festa, minha luz. Te amo muito".