A Fazenda: 'Injusto', dispara Shay contra Cezar após não chegarem a acordo

Na noite de sábado (21), Shay e Cezar Black não chegaram tiveram um conflito ao não chegar em um acordo sobre a votação da próxima semana.

Durante o papo, Shay diz que confia mais nas pessoas do Grupão do que no Pôr do Sol: "Hoje eu confio mais em algumas pessoas do Grupão do que do 'não-grupo'. Eu vejo uma coerência dentro do Tonzão".

Então, Black alerta que as 3 pessoas que saíram eram do grupão: "As pessoas que saíram e teoricamente o público está encarando como erradas, são as pessoas que você agora fala que têm coisas positivas sobre eles".

Cezar ainda afirma que vai ser difícil jogar com Shay daqui pra frente: "Não tô questionando sua aproximação, isso é problema seu. Porém, assim, nós vai ser complicado".

Alicia, que também participa da conversa, diz que não confia em nenhum dos dois grupos: "Nessa semana, a gente tem que deixar eles se foderem. Não confio em nenhum dos dois lados, só confio em vocês dois e no Radamés. Gosto da Kally, pode ser uma aliada".

O ex-bbb insiste que quer jogar contra o Grupão: "Para mim, Lucas e Jaquelline não fedem e nem cheiram, não confio também. O André é perdido! E tem pessoas lá, no Grupão, que me deram facada nas costas. Não vou atacar o Por do Sol para me defender. Vou ser coerente com o que penso e com o que o jogo mostra. Não teremos acordo entre votos e pronto. O voto acabou. Não temos mais o voto em comum. Querendo ou não, o jogo também é individual. Então você pensa em você, eu penso em mim e Alicia pensa nela e tá tudo certo".

Shay diz que o peão está sendo injusto: "Eu não entendo e você está sendo injusto".

