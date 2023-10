Fuja delas! 10 atitudes que podem estragar o clima e o prazer no sexo

Na hora da transa, alguns comportamentos podem minar o clima do sexo e fazer qualquer um broxar. Afinal, sexo é uma troca e preocupar-se apenas com o próprio prazer não é nada afrodisíaco. Veja algumas atitudes capazes de transformar um sexo que tem tudo para ser bom em um sexo ruim.

1. Dispensar as preliminares

É algo que demonstra ansiedade, assim como querer partir direto para a penetração pode representar uma atitude egoísta. Mas se esse for o combinado entre o casal, está tudo certo.

2. Ter melindre na hora de colocar a camisinha

O uso de preservativo é demonstração de autocuidado e preocupação com o seu bem-estar e com o do outro, o que traz mais respeito para a relação e permite que ela flua com maior prazer.

3. Sair do clima depois do sexo

Cortar o clima de conexão logo depois de a transa terminar pode levar o par a se sentir como um objeto. A experiência sexual, vale lembrar, inclui ficar um tempo juntos depois, ainda aproveitando as sensações.

4. Ser insistente em algo que o outro não quer

Insistir, transa após transa, para que o par finalmente tope atender um pedido erótico que já foi terminantemente recusado. É preciso aprender a lidar com os limites alheios. Caso não seja possível aceitá-los, a sugestão é conversar muito a respeito (longe da cama, de preferência) e analisar o quanto, de fato, colocar essa fantasia em prática é fundamental para a relação.

5. Ficar de olho na TV

Não desgrudar os olhos da televisão para tentar imitar as caras e bocas do filme pornô, em vez de se concentrar em quem está ali na cama ou no sofá com você é bem chato né?

6. Fazer sexo por obrigação

Transar para não ter de conversar sobre algo que vem afetando a relação, para encerrar uma briga e/ou para "segurar" o par. Muitas vezes a pessoa está enganando a si mesma.

7. Só topar transar no escuro

Lembre-se: se a pessoa está ali ao seu lado, é porque o desejo existe independente de qualquer defeitinho que você acredite ter. Travar ou impedir o olhar do par é uma bobagem, livre-se dessas amarras e curta mais!

8. Correr para o banheiro logo depois

Sair correndo para se lavar logo após o sexo dá impressão de que você está com nojo da pessoa ou se arrependeu do que rolou. A menos que tenha um compromisso ou alguma necessidade fisiológica incontrolável, dá para dar um tempinho e esperar.

9. Falar do ex

Escolher o momento antes, durante ou depois da relação para comentar sobre a performance sexual de antigos parceiros. Mesmo que seja em tom de ironia ou deboche provoca a impressão de que seus pensamentos estavam sobrevoando o passado, em vez de se concentrarem no presente. Não precisa né?

10. Gozar e ponto final

Gozar primeiro e não se empenhar para que o par também atinja o clímax, seja qual for a maneira, é uma atitude egoísta, e sexo é uma troca mútua de prazer né?

Fontes: Cristiane Moraes Pertusi, psicoterapeuta de casal e família e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP (Universidade de São Paulo); Daniela Ervolino, psicóloga e terapeuta de casais do Rio de Janeiro (RJ) e Jussania Oliveira, psicóloga, sexóloga e autora do recém-lançado "Amor Próprio" (Ed. All Print).