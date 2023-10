Yas: Se regras valem, Jenny também deveria ter sido expulsa de A Fazenda

Após ter cortado as imagens da agressão de Rachel Sheherazade, 50, a Jenny Miranda, 34, no PlayPlus, a Record as exibiu na quinta passada (19) na edição de A Fazenda 2023 na TV aberta.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, diz acreditar que Jenny deveria ter sofrido a mesma penalidade de Rachel. "Se as regras tivessem sido aplicadas da forma como deveriam, a Jenny também deveria ter sido expulsa, porque ela foi para cima da Rachel. Não se acua uma pessoa contra uma parede."

Na opinião de Yas, a direção do reality não aplica o próprio regulamento com a devida rigidez. "Acho que a Record perde para ela mesma, porque não deixa as regras claras. A gente tem vários exemplos em A Fazenda em que as regras não foram aplicadas devidamente."

Ela deixou claro que considera Rachel e Jenny igualmente equivocadas na questão. "Não estou defendendo a Rachel. Ela perdeu para si mesma, a partir do momento em que cedeu às provocações da Jenny. As duas estão erradas, porque tanto a provocação da Jenny como a agressão da Rachel foram violências em estágios diferentes."

Alô, Russomano! Cortar imagem de A Fazenda é enganar consumidor do PlayPlus

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirma que a atitude da emissora fere os direitos de quem assina o pay-per-view de A Fazenda. "O PlayPlus não é um serviço por que você paga? Quando eles cortam [imagens de A Fazenda], por acaso dão desconto no fim do mês? Porque é uma sacanagem! Ainda mais em um momento como esse, em que estava rolando a treta toda [entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda]. Eu acho que isso é enganar o consumidor."