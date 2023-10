Rachel Sheherazade expõe que seu sonho acabou de forma 'covarde e abrupta'

Na tarde deste sábado (21), Rachel Sheherazade, 50, que foi expulsa de A Fazenda 2023 (RecordTV) na quinta passada (19), gravou Stories do Instagram para fazer alguns agradecimentos e expor que seu sonho foi retirado dela de forma abrupata.

O meu sonho na Fazenda foi retirado de mim, de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, até covarde. Mas eu conto com o apoio de vocês. Estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim.

Rachel primeiro agradeceu ao seu time de advogados. "Gente, eu tenho uma lista interminável de pessoas a quem eu devo meus agradecimentos. E hoje, quero agradecer a minha equipe jurídica, a André Froes, a Felipe Grossi e a Godofredo Mainenti por cuidarem tão bem de mim, da minha imagem, dos meus interesses profissionais e pessoas, por estarem na minha retaguarda o tempo todo."

Ela afirma que, além de advogados, eles são grandes amigos. "Esse escritório é composto não só de advogados, mas de grandes amigos, que me defendem com unhas e dentes. Meus amigos, meus parceiros e meus brilhantes advogados, que estão sempre na minha defesa, sempre ao meu lado. Obrigada equipe, vocês são demais, são mais que advogados, são meus grandes amigos."

Depois disso, a ex-peoa agradeceu aos 4 milhões de seguidores no Instagram. "Gente, o que é isso? Quatro milhões de seguidores! Que loucura é essa? Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês, por esse imenso carinho, por estarem comigo, me dando as mãos nesse momento que é difícil para mim. Momento em que eu me dou conta que o meu sonho na Fazenda foi retirado de mim, de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, até covarde. Mas eu conto com o apoio de vocês. Estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim. Cada palavra de apoio, de incentivo, sabe? Vocês estão sempre comigo e eu só tenho a agradecer! Um beijo no coração!"