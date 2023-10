'Não tomem medicação sem prescrição', diz Sidney Sampaio ao relembrar queda de hotel

Sidney Sampaio relembrou detalhes sobre os motivos que o levaram a cair da janela do 5.º andar de um hotel no Rio de Janeiro no último mês de agosto durante entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, exibido na quinta, 19.

"Sentia que estava sendo perseguido, era uma sensação de pavor, de pânico, horrível. Aí, fatidicamente, acabei caindo de lá, me jogando. Mas não teve nada a ver com depressão ou querer tirar a minha vida, imagina, de forma alguma. Já tive depressão, mas há 10 anos, me tratei, tomei as medicações, fui ao médico, fiz tudo direitinho e foi superado, graças a Deus", justificou.

Em outro momento, Sidney Sampaio comentou: "Resolvi tomar medicação para tentar dormir, só que eu já tinha bebido antes do jantar duas doses de vodka, acabou que misturou, eu tinha esquecida. Era um remédio da minha irmã, que eu achava que era um outro remédio dela, então fica a dica aqui, por favor, não tomem medicação sem prescrição médica, isso é muito sério".

"Não tinha nada a ver com isso [depressão]. Estava super bem, animado, trabalhando... Foi a questão mesmo da medicação, do efeito colateral misturado com a bebida", concluiu.