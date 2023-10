'Não ligo de ser corninho': modelo transa na frente do marido no OnlyFans

Gisa Custolli, 27, e o marido, Yuri Ottoline, 31, fazem sucesso nas plataformas de conteúdo adulto de uma forma diferente. Ele costuma aparecer nos vídeos e gravar conteúdos em que a modelo aparece transando com outros homens.

Eles praticam o voyeurismo — que consiste em uma pessoa obter prazer sexual através da observação — desde o início do relacionamento, que já dura quase quatro anos. "Eu apresentei esse universo, e ela acabou gostando", contou Yuri em papo exclusivo com Splash.

"A gente já gostava de fazer antes de começar a vender. [...] Os nossos primeiros conteúdos eram de vídeos que a gente tinha guardado para nós mesmos, mas resolvemos postar", afirmou Gisa também em entrevista a Splash.

O casal de Brasília vende conteúdo adulto há pouco mais de dois anos. Eles também mantém perfis ativos nas plataformas Privacy, Close Friends e Telegram.

Gisa afirma que os dois já faturaram cerca de R$ 500 mil com os conteúdos. "A maioria das pessoas não entende. Acham que ela está me sacaneando por se envolver com outras pessoas. Não é isso. Nós dois estamos gostando", disse Yuri.

Eu não ligo de ser chamado de 'corninho'. Não é um fetiche meu, mas levo numa boa. Não me incomoda.

Yuri Ottoline

Casal costuma selecionar "desconhecidos" para gravações. "Quando a terceira pessoa entende do que a gente realmente gosta e quer, acaba fluindo muito melhor do que com uma pessoa que cria expectativas e não consegue", opinou Gisa.

"Algumas pessoas que gravam com a gente não entendem o fetiche, e acabam não se entregando como a gente espera. Muitos chegam só pela curiosidade", completou Yuri.

O que Yuri gosta de ver a companheira fazer com outros homens? "A gente tem uma pegada bem 'hardcore' mesmo. Não é igual às pessoas que produzem um conteúdo mais leve nas plataformas. É uma modalidade mais próxima dos filmes adultos".

Com quem casal sonha gravar? "Temos vontade de conhecer várias pessoas. Não quer dizer que vai rolar alguma coisa, mas pode ser que role. Já teve famoso que veio atrás da gente, propor de gravar. Principalmente do universo do funk".