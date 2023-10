Morre jornalista Carlos Amorim, ex-diretor do Fantástico, aos 71 anos

O jornalista Carlos Roberto Amorim da Silva morreu, neste sábado (21), em São Paulo, aos 71 anos. Ele deixa mulher e quatro filhos.

O falecimento foi confirmado pela GloboNews no jornal Edição das 10h. Carlos Amorim estava internado no Hospital Oncológico AC Camargo, localizado no bairro da Liberdade. A causa da morte não foi revelada.

Carreira

Carlos Amorim atuou como diretor do Fantástico de 1991 até 1992. Ele conferiu uma linha editorial focada em problemas urbanos, e trabalhou em denúncias e investigações no programa.

Ele também foi fundador do Jornal da Manchete, da extinta TV Manchete. Lá, ele atuou como diretor da Divisão de Programas de jornalismo.

Amorim trabalhou 19 anos nas Organizações Globo. Cinco deles foram no jornal O Globo, como repórter especial, e 14 anos na TV Globo. Foi chefe de redação do Globo Repórter, editor-chefe do Jornal da Globo e do Jornal Hoje, diretor de jornalismo da Globo no Rio e em São Paulo, e diretor de eventos especiais da Central Globo de Jornalismo.

Na Bandeirantes, trabalhou na rádio e televisão. Carlos foi o responsável por implantar o canal de notícias BandNews. Na Record, ele foi o criador do Domingo Espetacular.

O profissional venceu prêmios importantes da profissão. Em 1994, venceu o Jabuti com o livro "Comando Vermelho - A história do crime organizado", além dos prêmios Simon Bolivar e Vladimir Herzog.