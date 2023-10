Miguel se dá mal e Luna cai em tentação por personagem após fama

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Fuzuê" deste sábado (21), Preciosa ignora o fato de ser sido salva por Luna e a culpa por sua prisão. Pascoal comenta com Heitor que Miguel pode ser um problema em sua busca pelo tesouro.

Cláudio abre boca de sacola e confidencia todas suas descobertas sobre o tesouro para Miguel. Preciosa e Pascoal são fichados na delegacia. O delegado Barreto interroga Pascoal sobre seu envolvimento com César.

Preciosa se enfurece ao saber que Bebel levou Bernardo à Fuzuê. Luna se vê dividida ao pensar em Miguel e Jefinho. Bebel tem um encontro secreto com Maria Navalha no Beco do Gambá.

Preciosa começa do zero e planeja nova vingança contra Luna. Cansada de tantas humilhações, Olívia diz a Miguel que voltará para Portugal. Jefinho e Luna se aproximam cada vez mais.