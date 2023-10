Meryl Streep está separada de marido há mais de 6 anos, diz porta-voz

Meryl Streep, 74, se separou de Don Gummer, 76, após 45 anos de casamento. Ao Page Six, o porta-voz da atriz pontuou que os dois estão "separados há mais de 6 anos" e não citou o motivo para o término.

Em comunicado compartilhado com o jornal, acrescentou: "Embora sempre cuidem um do outro, eles escolheram vidas separadas". Eles foram vistos juntos pela última vez no Oscar, em 2018.

Os famosos se casaram em 1978, e quem apresentou um ao outro foi o irmão da atriz. A famosa se casou com o escultor seis meses após o noivo John Cazale morrer, vítima de câncer de pulmão.

Com a morte do noivo, Don Gummer sublocou seu apartamento em Nova York para a estrela de Hollywood. Os dois ficaram amigos, começaram a namorar e, depois, se casaram.

O casal teve quatro filhos — Henry, 43, Mamie, 40, Grace, 37, e Louisa Jacobson, 30.

Meryl Streep não é a única a se separar secretamente. À revista People, Jada Smith admitiu que está separada de Will Smith há 7 anos.