MC PQD é preso por associação ao tráfico antes de show no Rio

MC PQD foi preso na noite desta sexta-feira (10) durante uma ação conjunta das polícias do Ceará e Rio de Janeiro. Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cearense por associação do funkeiro ao tráfico.

Segundo as investigações, o funkeiro pertence ao Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do RJ, que tem ramificações no Nordeste. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio para Splash.

O cantor foi preso na avenida Brasil, na altura de Olaria, na zona norte da cidade, quando estava a caminho de um baile funk, onde iria se apresentar. As equipes interceptaram o veículo do suspeito e realizaram a abordagem. O automóvel e o celular do investigado também foram apreendidos.

José André Ferreira Costa Júnior, o MC PQD, é acusado de fazer apologia ao tráfico nas redes sociais, segundo relatório do Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Draco-CE).

O que aponta investigação do Draco-CE:

Também chamado de "malandrex", "paizão" e "relíkia", MC PQD publica vídeos em suas redes sociais fazendo apologia ao crime, utilizando armas longas, colete balísticos e símbolos associados a um grupo criminoso. Somente no Instagram, ele é seguido por mais de 180 mil pessoas.

Relatório ainda diz, segundo a TV Globo, que sua imagem está frequentemente vinculada a símbolos associados ao CV, tais como bandeiras vermelhas, trem, o gesto formado com os dedos indicador e médio, o número "02" e o termo "trem-bala", elementos simbólicos do Comando Vermelho, especialmente difundidos no Rio de Janeiro.

Algumas das músicas de PQD citam a "Tropa do Mantém", um grupo armado, de acordo com a polícia cearense, "conhecido pelo enfrentamento às polícias e a rivais de outros grupos criminosos".

No site SoundCloud, onde o cantor possui uma conta verificada, MC PQD publicou um "medley" em homenagem aos integrantes do CV no Ceará.