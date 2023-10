Mazzafera pergunta sobre pronome e famosos se confundem: 'Atlético Mineiro'

Matheus Mazzafera perguntou sobre os pronomes para alguns famosos e as respostas chocaram o youtuber. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Em uma festa, o apresentador questionou com qual pronome as celebridades se identificavam. No entanto, alguns se confundiram apelidos e até times de futebol. Confira:

Apelido. A vencedora do BBB 23 indicou que a chamavam de "Amandinha" e outros apelidos. Já a youtuber Camila Loures contou que a apelidavam de "Cams". Mileide Mihaile também afirmou que era chamada de "valente" e pontuou: "por isso gosto do desenho e tatuei".

Time de futebol. Gabi Martins disse que seu pronome era o Atlético Mineiro, assim como seu ex-namorado, Tierry, apontou que o seu era o Corinthians.

Sem fronteiras. Val Marchiori chocou o famoso ao dizer que seu pronome era "hello" ("olá", em português).

Quase lá. Kerline confessou estar em uma "pegada muito cis" — quem se identifica ao gênero de nascimento. No entanto, não respondeu sobre seu pronome.

🚨BRASIL: Durante evento, Matheus Mazzafera pergunta para famosos quais são os pronomes deles e nível de burrice viraliza.



pic.twitter.com/HAhVtDZo9C -- CHOQUEI (@choquei) October 21, 2023

O que é um pronome?

Os pronomes são usados para se referir a alguém conforme o gênero que se identifica.

São pronomes "ele/dele" e "ela/dela" para pessoas binárias, que se reconhecem no gênero masculino ou feminino. Já pessoas não-binárias adotam os chamados pronomes neutros, a exemplo de "elu/delu".

No vídeo de Matheus Mazzafera apenas duas pessoas — Mônica Salgado e Julia Puzzuoli — acertaram a pergunta e responderam "ela/dela".