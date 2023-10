Marina Ruy Barbosa é vista aos beijos com o namorado em show sertanejo

Marina Ruy Barbosa curtiu a noite de sexta-feira (20) ao lado do novo namorado, Abdul Fares.

Eles foram fotografados em clima de romance. Marina e Abdul estavam acompanhando o show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano no Qualistage, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O casal estava acompanhado da família da atriz. Gioconda e Paulo Ruy Barbosa também estavam no show, que faz parte da turnê "Novos Tempos".

Marina estava vestindo um chapéu de cowboy, e não desgrudou do namorado. Os dois foram fotografados aos beijos e trocando carinhos durante a noite.

A atriz, que está no ar com a novela "Fuzuê" (Globo), assumiu o relacionamento com Abdul em julho deste ano. Eles mantiveram a relação em segredo por meses, mas curtiram o aniversário da atriz juntos no Caribe, no último dia 30 de julho.