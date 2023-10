Luciana Gimenez recebeu proposta de R$ 6 mi para expor caso com Mick Jagger

Sempre discreta quando o assunto é o pai de seu primogênito, o cantor britânico Mick Jagger, 80, Luciana Gimenez revelou que já recusou uma proposta milionária para contar detalhes pessoais da vida do vocalista do The Rolling Stones.

A apresentadora abordou o assunto em entrevista ao Poc Cast. Na ocasião, ao ser questionada se a imprensa britânica eram insistente para saber detalhes do relacionamento entre eles e para ter acesso a fotos do filho do ex-casal, Lucas Jagger, a artista contou que alguns tabloides ofereciam "muito dinheiro", mas ela sempre recusou.

Segundo contou, em determinada ocasião um veículo de imprensa ofereceu um milhão de libras, o equivalente a R$ 6 milhões na atual cotação, para que ela detalhasse a intimidade de Jagger.

"Eles queriam que eu falasse do pai do Lucas... Mas [eu não faria isso] por dinheiro nenhum, pudesse oferecer... Na época, eu não tinha onde morar, me ofereceram um milhão de libras, para falar do pai do Lucas.. Eu morava num apartamento, [colocaram] por debaixo da porta... Eles tentavam tudo, grampearam meu telefone, e eles arrumaram meu endereço, e eles colocaram essa proposta de um milhão de libras [por debaixo da porta], mas eu tinha que contar história do pai do meu filho... Por dinheiro nenhum eu faço isso", declarou.

Gimenez afirmou que não gostaria que algum ex-namorado fizesse isso com ela, por isso nunca expôs o cantor. "Eu me coloco muito no lugar do outro, fico pensando 'eu ia odiar que um namorado meu fosse para a internet falar de mim'. Então não vou fazer com o outro o que não quero que façam comigo. Não é uma coisa confortável".

Segundo contou, em muitas entrevistas ela era questionada sobre Mick Jagger, sempre em relação a detalhes pessoais, e mudava o foco. A famosa destacou que passou 15 anos sem falar o nome do vocalista e que hoje até pronuncia, mas evita.

Em relação ao filho Lucas Jagger, Luciana Gimenez ressaltou que, devido o fato dele ser filho de um astro internacional, sempre teve o cuidado de "protegê-lo" para evitar super exposição, ou que isso comprometesse sua infância. "Todo mundo queria saber dele porque ele é filho do Mick Jagger, então eu o protegi muito. Hoje em dia ele já está um homem, não precisa mais [de proteção]. Mas a infância dele foi bem gostosa, bem generosa, não teve problema algum, uma infância bem equilibrada, com zero problema".