Leitura de vencedor do Pulitzer que apoia palestinos foi cancelada por instituição judaica de Nova York

(Reuters) - O autor vencedor do prêmio Pulitzer Viet Thanh Nguyen disse neste sábado que uma organização judaica em Nova York cancelou uma leitura que ele faria na sexta-feira sem explicação, um dia depois dele afirmar que assinou uma carta aberta condenando a “violência indiscriminada” de Israel contra palestinos em Gaza.

Nguyen, professor e escritor vietnamita-americano, cujo romance “O Simpatizante” venceu o prêmio Pulitzer de ficção em 2016, falaria em um evento da Christopher Lightfoot Walker Reading Series no centro literário 92nd Street Y em Manhattan, às 20h (horário local).

No Instagram, Nugyen escreveu que descobriu às 15h que o evento havia sido cancelado pelo 92NY. O centro se descreve em seu site como uma “organização com orgulho de ser judaica”.

“A linguagem foi ‘adiamento’, mas nenhum motivo foi dado, nenhuma outra data foi oferecida, e nunca me perguntaram”, escreveu Nguyen. “Então, efetivamente, cancelamento. Algumas pessoas nos comentários nas redes sociais falaram que ouviram sobre uma ameaça de bomba. Eu não ouvi nada sobre isso dos funcionário do 92Y.”

Em um comunicado à Reuters, um porta-voz do 92NY confirmou que adiou o evento, citando a posição de Nguyen sobre Israel, além do ataque de militantes do grupo islâmico palestino Hamas em 7 de outubro e a manutenção de reféns, que, segundo ele, “absolutamente devastou a comunidade”.

“Dados os comentários públicos do autor convidado sobre Israel e o atual momento, sentimos que a decisão responsável era adiar o evento, enquanto gastamos um pouco de tempo para determinar a melhor maneira de usar nossa plataforma e apoiar toda a comunidade do 92NY” disse o porta-voz.

Os representantes de Nguyen não responderam a mensagens buscando mais detalhes.