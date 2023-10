Kally diz que quebrou o braço em festa de A Fazenda: 'Está roxo'

Nesta manhã, Kally Fonseca afirmou que estava com o braço machucado após festa em A Fazenda 2023 (RecordTV). A vocalista do Cavaleiros do Forró disse que havia fraturado o membro.

Kally encontrou Henrique Martins na cozinha, para quem mostrou o braço e se queixou.

Kally: "Estou achando que eu quebrei meu braço".

Henrique: "Está roxo mesmo".

O peão a aconselhou a pedir atendimento médico, mas logo o sinal tocou para que a dupla cuidasse dos animais. Ambos desceram e, durante a tarefa, a cantora continuou se lamentando.

Kally: "Eu acho que quebrei meu braço".

Henrique: "Você só bateu".

Kally: "Eu não estou conseguindo esticar".

Henrique, então, chamou Cezar Black, que é enfermeiro, e pediu que ele visse o braço da peoa.

Kally: "Eu quebrei o braço. Tu viu? Estou trabalhando com um braço só. Estou toda lascada".

Henrique: "Quebrar, não quebrou, não. Mas ela caiu".

Cezar: "Se estivesse quebrado, não estaria nem com esse braço aí".