Alfinetada de Winits e ex-galã da Globo: como está Jônatas Faro?

Jônatas Faro, 36, foi um dos galãs da Globo e teve destaque em novelas da emissora. Saiba por onde anda o ator, que levou uma alfinetada da ex, Danielle Winits, recentemente.

Carreira

Ex-galã da Globo, atuou nas novelas "Malhação" (2007-2009), "Insensato Coração" (2011) e "Cheias de Charme" (2012).

Além da atuação, Jônatas Faro investiu na carreira musical. O artista tem um CD com três canções, lançado pela Sonic Music Brasil, em 2014.

Em 2016, o famoso participou do espetáculo "Wicked", sucesso da Broadway, no Brasil.

Relacionamento com Danielle Winits

Entre 2010 e 2011, foi casado com Danielle Winists. O casal teve um filho juntos, Guy, que hoje tem 12 anos.

Nesta sexta (20), a atriz alfinetou o ex, afirmando ser mãe solo do menino e destacando seu amor pelo ex, André Gonçalves, confinado em A Fazenda 2023 (Record).

Jônatas não se pronunciou sobre a fala da famosa e bloqueou os comentários de suas fotos no Instagram.

O que tem feito?

Em entrevista à Quem em 2022, o artista confessou a necessidade de se reinventar. "Precisei de um tempo para me aprimorar, estudar mais o canto e minha grande paixão, que é a atuação."

O ator também apontou que gravou o piloto de uma série internacional e admitiu não ter problemas por ser fluente em inglês.

Ainda, à revista, ressaltou que seu objetivo é continuar trabalhando com a atuação. "Sobre o futuro, a Deus pertence. Quero continuar a fazer aquilo que amo fazer, independentemente do lugar."

No Instagram, Jônatas Faro alterna entre fotos suas e da natureza.