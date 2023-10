Globo: quem é a produtora que teve celular furtado ao vivo no Bom Dia SP

A produtora Beatriz Backes teve o celular furtado, nesta sexta-feira (20), durante participação ao vivo no Bom Dia SP (Globo). De acordo com o canal da família Marinho, a profissional estava acompanhada por agentes da Secretaria de Transportes Municipal no momento do crime.

"Ela estava na porta da estação da Luz do Metrô, ao lado de agentes da Secretaria de Transportes Municipal, quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem", informou a emissora.

Quem é Beatriz Backes:

Beatriz nasceu e vive em São Paulo. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A produtora tem especialização em produção editorial e preparação de textos pela Universidade do Livro, da Unesp.

É autora do livro "Outrora", obra escrita em parceria com as colegas Mariana Monzani e Michelle Borges.

Ela soma pouco mais de 5.000 seguidores no Instagram, onde compartilha momentos em família e registros do trabalho na televisão.

Beatriz ficou conhecida por entrar ao vivo direto do transporte público, por meio de um celular, no Bom Dia São Paulo — telejornal local da Globo.