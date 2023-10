'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23 a 28/10

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reis, vai ao ar de segunda a sexta, às 19h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 23 de outubro

Luna pede para conversar com Miguel. Merreca desconfia do acordo de Barreto. Preciosa se assusta ao ver a notícia sobre sua prisão no jornal. Luna termina o namoro, e Miguel fica arrasado. Preciosa ganha dinheiro de suas seguidoras. Pascoal organiza uma coletiva de imprensa para anunciar sociedade com Preciosa no comando da Conde de Montebello. Cláudio acompanha a equipe que fará a vistoria na Fuzuê, e uma pessoa observa tudo de longe. Maria Navalha incentiva Merreca a aceitar a proposta de Barreto. Os jornalistas ficam chocados com o discurso de Heitor em defesa da esposa. Preciosa pede para Alícia pegar as chaves de lua e sol com Nero. Maria Navalha diz a Luna que voltará a cantar no Beco do Gambá. Bebel questiona Preciosa sobre a sociedade com Pascoal. Luna e Maria Navalha descobrem que são descendentes da Dama de Ouro.

Terça-feira, 24 de outubro

Bebel se assusta com o comportamento de Preciosa. Pascoal negocia com um fornecedor de caráter duvidoso. Cecília conta para Luna e Maria Navalha que Cata Ouro sabe sobre a história da Dama de Ouro. Preciosa confabula com Pascoal sobre o golpe que dará em Luna. Luna agradece a ajuda de Fernanda com as negociações de suas biojoias. Começa a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê. Miguel planeja uma estratégia para conseguir informações sobre o tesouro com Preciosa. Maria Navalha exige falar com Nero. Barreto recebe as informações sobre a cruz de ouro e fica preocupado. Luna estranha quando Jefinho diz que ainda não fechou contrato com Tonico Valverde. Olívia procura Luna.

Quarta-feira, 25 de outubro

Luna conta a Olívia que terminou com Miguel. Domingos questiona Jefinho sobre a assinatura do contrato com Tonico Valverde. Maria Navalha paga a dívida de Luna com Nero. Preciosa anuncia aos jornalistas o evento de lançamento de sua nova coleção de joias exclusivas. Bernardo sofre bullying no colégio, e Valentina o ajuda. Barreto chama Luna e Preciosa para irem à delegacia. Miguel tem uma ideia para se aproximar de Preciosa. Pascoal afirma a Vânia que reerguerá a Conde de Montebello. O clipe de Jefinho é divulgado, e todos que assistem ficam impactados. Miguel se oferece para ajudar Preciosa. Nero elogia Francisco pelo andamento do Rainha da Fuzuê. Luna se surpreende ao ver Miguel ao lado de Preciosa.

Quinta-feira, 26 de outubro

Luna se decepciona com Miguel. Miguel e Jefinho discutem na delegacia. Barreto conversa com Luna, Maria Navalha, Preciosa e Heitor. Francisco e Merreca se enfrentam por Soraya. Bebel se preocupa com Bernardo. Maria Navalha desiste de revelar que Luna é filha de César. Cláudio se surpreende com as sugestões de Valentina para o jogo que está criando baseado na história da Dama de Ouro. Cecília pede para Cata Ouro ajudar a provar a descendência de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Miguel não consegue se explicar para Luna. Merreca negocia com Pascoal. Soraya pensa em Merreca. Luna consola Maria Navalha. Miguel se preocupa com sua situação com Luna. Preciosa desconfia da aproximação de Miguel. Maria Navalha desabafa com Rejane. Soraya sugere que Luna volte com Jefinho. Miguel vê Luna e Jefinho juntos.

Sexta-feira, 27 de outubro

Luna conversa com Jefinho, e Miguel vai embora sem ser visto. Cecília se revolta ao saber que a cruz de ouro pertence a Preciosa. Lampião sugere que Luna cante com Maria Navalha. Nero incentiva Miguel a lutar para ficar com Luna. Bebel discute com Preciosa. Pascoal reclama da proximidade de Preciosa com Miguel. Nero estranha o sumiço de Gilmar. Rejane aconselha Caíto sobre o Rainha da Fuzuê. Cláudio é surpreendido pelo infiltrado no antigo depósito da Fuzuê. Bartô arrasa em seu teste para mascote da loja de Nero. Luna comenta com Soraya que pode ser descendente da Dama de Ouro. Cecília promete ajudar Maria Navalha. Preciosa tenta seduzir Miguel. Cláudio captura o infiltrado da Fuzuê.

Sábado, 28 de outubro

Luna fica abalada ao encontrar Miguel com Olívia. Bebel reclama de Pascoal para Preciosa. Edgar se preocupa com Gláucia. Merreca procura Soraya. Preciosa finge não conhecer Luna. Nero deixa a caixa com as chaves de lua e sol fora do cofre. Cecília comenta com Barreto sobre a ida frequente de Pascoal ao Bairro de Fátima. Merreca e Soraya se encontram. Gláucia conversa com Domingos numa espécie de encontro às cegas. Bebel enaltece Luna para o empresário Viveiros de Alencar. Preciosa se anima com a presença de Luna em seu evento. Rui vê a caixa com as chaves de lua e sol. Preciosa apresenta sua coleção, surpreendendo Luna.

