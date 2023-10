Filho de Martinho da Vila denuncia injúria racial: 'Racismo não passará'

Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila, revelou ter sofrido racismo nesta sexta-feira (20). Em um vídeo no Instagram, o famoso denunciou o caso.

"Eu, Tunico da Vila, negro brasileiro, acabei de sofrer racismo aqui na rua da Lama por um idiota, que veio falar: 'volta para a favela'. É uma injúria racial. Estou passeando com o meu porco, ele já tinha sido grosso com a minha esposa e foi gritar com ela. Falei: 'meu senhor, sai daqui, dá um tempo'. E ele falou: 'volta para a favela, lá é o teu lugar'. E o pior, era pardo", detalhou.

O artista ainda fez uma agradecimento à PM: "Eu estou agradecendo a Polícia Militar, que veio, pegou os dados. Racismo não passará. Não agridam, chamem a polícia, porque ela é obrigada a fazer o papel dela, como fez aqui hoje."

Confira o post:

Em outra publicação na rede social, o cantor divulgou a cena racista e reforçou a importância de chamar as autoridades quando o crime é cometido.