João Silva chora com Faustão em novo programa da Band: 'Orgulho e alegria'

Faustão, 73, mandou um recado em vídeo para o filho João Silva, 19, na estreia do Programa do João (Band) — que aconteceu neste sábado (21).

O novo apresentador da emissora ficou emocionada com o vídeo do pai logo no início da atração. Quem anunciou a surpresa foi Anne Lottermann: "Tem uma pessoa muito especial para mim, você e todos nós que mandou um recadinho".

Talento desde pequeno. "Olha eu de novo aqui na Band. Mas hoje por um motivo especial. Com muita alegria e orgulho porque meu filho João está começando o seu programa. Desde o início eu percebi que ele tem muito carisma, simpatia e naturalidade. Uma personalidade artística diferente da minha, o que é muito bom", começou Faustão.

Calma e paciência na trajetória. "O fato de ser filho, é uma coisa. Artisticamente, o João tem as características dele, e o público vai perceber isso ao longo do tempo. Espero que o João tenha calma e paciência, porque é uma longa caminhada. Espero também que o público tenha com você, João, a mesma paciência e audiência que me deram por muitos anos", continuou.

Sou eternamente grato a todos vocês. Seja com o coração velho ou novo. Agradeço a todos vocês. A partir de agora, é todo mundo ligado no Programa do João! Faustão

João chorou após assistir ao vídeo no palco do programa. "Gente, eu juro que não sabia! Não imaginava! Muito obrigada, imaginem começar dessa forma", comentou o apresentador.