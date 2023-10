'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23 a 28/10

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 23 de outubro

Natália é socorrida, e Pedro interna a irmã em uma clínica de saúde mental. Jonas leva um animal acidentado para os cuidados de Adriana. Helena acredita que Jonas desistirá da separação. Lara assessora Taís no caso contra Silas. Cris faz compras com Tony para repaginar seu visual. Renée é convidada para ir a um programa de TV. Mercedes sente ciúmes de Edu. Aramis se declara para Yeda. Lígia tenta conversar com Natália sobre Bruno. Cris e Tony vão ao mesmo restaurante que Giovanni e Ísis.

Terça-feira, 24 de outubro

Marlene incentiva Adriana a ficar com Jonas. Natália tem uma visão com Bruno exigindo que ela descubra quem o matou. Lara pede que Mário investigue a relação de Roberto com Vilma e com Nice. Cris aconselha Taís a produzir mais conteúdo suas redes sociais. Yeda diz a Aramis que eles são apenas amigos. Mário é procurado por uma nova cliente enviada por Roberto. Adriana conversa com Carol sobre o dia em que descobriu que Jonas engravidou Helena.

Quarta-feira, 25 de outubro

Giovanni e Ísis conversam sobre suas origens. Pedro afirma a Jonas que a morte de Bruno foi um acidente. Helena convida Adriana e Ísis para um jantar em sua casa. Taís se anima com o sucesso da divulgação feita por Cris. Lara interroga Roberto sobre sua vida pessoal. Lígia conversa com Natália sobre Bruno. Carol questiona Pedro sobre a internação de Natália. Pedro defende Taís de Silas. Adriana chega para o jantar na casa de Helena, e as duas percebem que estão com a mesma roupa.

Quinta-feira, 26 de outubro

Adriana e Helena disfarçam o mal-estar, e Helena propõe um brinde à suposta nova fase da amizade. Pedro se declara para Taís. Sérgio faz uma proposta para Jonas não se separar de Helena. Taís repreende Mário por proteger Edu. Lara tenta apaziguar a situação entre Yeda e Cris, por conta de Tony. Carol decide dar uma chance para Ulisses. Cris convence Ísis a fazer um programa com ela, Tony e Giovanni. Jonas anuncia a Helena que está deixando a empresa.

Sexta-feira, 27 de outubro

Helena implora para que Jonas não a deixe. Roberto e Vilma sabotam Lara no processo de Taís. Ulisses incentiva Carol a visitar Natália. Pedro estimula Natália a voltar a fotografar. Jonas afirma a Adriana que conseguirá reconquistar tudo o que sempre amou. Cris e Tony armam para intrigar Giovanni contra Ísis. Érica confessa a Renée que sabe das traições de Edu. Taís afirma estar apaixonada por Pedro. Vic revela a Renée que divulgou uma foto de Wagner em um grupo de pessoas desaparecidas. Evilásio encontra Wagner.

Sábado, 28 de outubro

Wagner se apresenta a Evilásio como Moacyr, e sonda sobre Renée e os filhos. Ísis teme que a festa na piscina de Cris seja uma má ideia. Míriam apoia Helena, e Sérgio se incomoda. Renée faz sucesso no programa de TV. Edu pede ajuda a Mário para se livrar de Mercedes. Helena observa Adriana, que reconhece o carro da amiga. Lara aconselha Helena a refazer sua vida. Roberto instala uma câmera no escritório de Lara. Carol visita Natália. Sérgio planeja se livrar de Míriam. Mercedes vai atrás de Érica.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.