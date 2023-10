Drew Barrymore diz que está saindo com alguém e Taylor Swift a encorajou

Drew Barrymore, 48, revelou que está "saindo com uma pessoa há 3 anos" e Taylor Swift a encorajou a expor isso. Conforme o Entertainment Tonight, em prévia do Drew Barrymore Show, a famosa deu mais detalhes.

À Gwyneth Paltrow, disse que conheceu o homem no Raya, um aplicativo de namoro exclusivo para membros. O episódio vai ao ar nesta segunda-feira (23).

No papo, admitiu que deu uma passo além recentemente: "Convidei-o para um casamento no próximo fim de semana e ele disse: 'Nossa, depois de três anos e meio você vai me convidar para um casamento?'."

Inspiração para expor relacionamento. De acordo com a atriz, a exposição do namoro de Taylor Swift e Travis Kelce a incentivou a tratar sobre a sua própria relação publicamente. A cantora compareceu no jogo do Kansas City Chiefs contra o Chicago Bears no mês passado.

"Havia algo tão normal nisso, e Taylor Swift é tudo menos normal, mas sou uma mulher, vou sair com um homem, não vou pensar demais, não vou ser o azarão e ser reservado e estranho (...). Foi uma prova de que não fui afetada pelo que as outras pessoas pensam… foi tão calmo, confiante e normal que me fez pensar que deveria fazer isso também", confessou.

Drew Barrymore se separou de Will Kopelman em 2016, após três anos de casamento. Desde então, está solteira.