Cleo revela que transou no hospital internada: 'Tranquei a porta'

Cleo, 41, revelou que o "lugar mais inusitado" em que já fez sexo foi no quarto de um hospital em que estava internada. A artista não especificou se o episódio foi com o marido, Leandro D'Lucca, ou algum ex-namorado.

"No hospital, estava internada, estava bem melhor, mas tinha que continuar internada, aí transei com o meu namorado. [A gente] estava lá, não tinha ninguém, a gente trancou a porta, foi que foi", declarou em entrevista ao podcast da Foquinha.

Em outro momento, a atriz e cantora foi questionada sobre qual a "coisa mais louca" que já fez por alguém, e ela citou a vez em que, durante uma viagem sem o namorado, escreveu o nome dele com letras de chocolate.

Segundo explicou, além de escrever o nome do rapaz na calçada com "letras gigantes", ela lambeu, tirou foto e compartilhou o registro nas redes sociais. A famosa destacou que, com o término da relação, apagou a foto de suas redes.

Cleo também contou que, "por incrível que pareça", ela é uma pessoa "muito romântica". Ainda, a cantora falou sobre o lado bom e ruim de ter sido considerado um símbolo sexual.