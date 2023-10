Churrasco na panela de pressão é fácil de fazer; aprenda truques e receitas

Se você não tem uma churrasqueira em casa, não se desespere: dá para ter churrasco de um jeito mais fácil do que se imagina. Já pensou fazer sua carne em panela de pressão?

Valtão Oliveira, do site e canal no YouTube TV Churrasco, dá todas as dicas para experimentar esse jeito diferente de fazer peças bovinas, suínas, embutidos e frangos. E garante: com técnicas adequadas, todas elas ficam macias e deliciosas.

"Esta é uma grande opção para o convívio e o relaxamento quando se chega em casa, pois você pode colocar as carnes no preparo, tomar seu banho, cuidar de alguns afazeres e colocar o celular para despertar no tempo determino da receita escolhida. Toda casa tem um fogo e panela de pressão. É só servir e curtir", diz.

Imagem: Anderson Mancini/Creative Commons

Olho no tempero

O mais importante nesse tipo de receitas é ter cuidado com os temperos que você irá utilizar, para que eles não entupam a válvula de segurança da panela de pressão.

O ideal é dar um toque especial ao churrasco de pressão com produtos já defumados, como bacon e linguiça defumada. Mas também é possível utilizar temperos prontos, como o dry rub, chimichurri e lemon pepper.

Atenção para o fundo

Na hora de cozinhar, faça uma "cama" para que a carne não fique diretamente no fundo da panela de pressão e receba o fogo direto. Para isso, Valtão indica cebola, batatas e cenoura.

Caso especial

Dependendo da receita, é preciso também retirar a borracha e a válvula de segurança, para não se dar tanta pressão. É o caso do torresmo (que tem a receita completa abaixo).

Receitas para provar já

Churrasco completo

Ingredientes:

carvão

2 batatas

3 linguiças

3 costelinhas de porco

2 espetinhos de panceta

1 limão espremido

chimichurri a gosto

tomilho a gosto

orégano a gosto

alecrim a gosto

pimenta branca a gosto

pimenta do reino a gosto

folhas de louro a gosto

azeite a gosto

sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere a costelinha com o limão, o azeite, o sal, a pimenta branca, o orégano e as folhas de louro. Reserve.

Corte as batatas em quatro partes e tempere com o azeite, o sal, o alecrim e o tomilho. Reserve.

Abra o papel alumínio, acomode os carvões e coloque o chimichurri, a pimenta do reino e folhas de louro (estes temperos são para aromatizar o carvão). Enrole com o papel alumínio e com um garfo faça furos no papel alumínio.

Abra a panela de pressão, coloque o carvão (já preparado), os espetinhos de panceta, as linguiças, as costelinhas e as batatas. Feche a panela e leve ao fogo baixo. Quando começar a pressão deixe por 20 minutos, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e veja se as carnes estão prontas. Caso não estejam prontas, feche a panela e repita o processo.

Quando estiver pronto retire da panela, acomode em um prato e sirva com farofa.

Torresmo na pressão é sonho carnívoro possível Imagem: Unsplash

Torresmo na panela de pressão

Ingredientes:

1 Kg de panceta (em bifes)

1 xícara (de chá) de banha suína

sal a gosto

1 limão

1 panela de pressão (sem a borracha e sem o pino/válvula)

Modo de preparo:

Corte os bifes de panceta em iscas e tempere com o sal.

Certifique-se que a panela está sem o pino e sem a borracha.

Coloque dentro da panela a banha suína e a panceta (já com o sal).

Leve a panela ao fogo (fogo forte) por aproximadamente 15 minutos (se necessário deixe mais um pouco).

Após os 15 minutos, apague o fogo, retire o torresmo da panela, coloque em um recipiente com papel toalha.

Sirva com o limão.