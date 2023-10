Cezar reclama após peoa deitar com ele em A Fazenda: 'Fiquei sem jeito'

Cezar Black se queixou para Shayan Haghbin esta manhã na casinha da árvore em A Fazenda 2023 (RecordTV). O enfermeiro expressou seu incômodo com Kally Fonseca, que deitou com ele após o fim da festa.

Cezar: "Ela tem um relacionamento lá fora. E longe de mim me envolver, nem que seja de brincadeira, com esse tipo de situação. Eu estou completamente fora disso aí. Eu respeito muito o relacionamento dos outros. Se ela acabou ou não, isso não me diz respeito".

Cezar: "Fiquei sem jeito pra c*cete. Fui deitar mais cedo, vi que todo mundo estava doidão. Fui dormir, aí tocou o sinal pra todo mundo entrar e ela [Kally] falou: 'Vem cá conversar comigo'. Eu fui lá com ela, e ela: 'Vamos dormir'. Ela estava doidona, e eu chamei as meninas para darem banho nela".

Cezar: "Quando as meninas chegaram, eu fui deitar de novo. Aí ela veio de novo me chamar. Do nada, ela pulou na minha cama e deitou lá. Eu me escorei no canto e mantive distância, pra ela se tocar [perceber o desconforto]. Não tem a menor possibilidade de eu dormir com a Kally".