Cezar critica comportamento de Jenny em treta com Rachel: 'Sinto maldade'

Cezar Black expôs suas dúvidas sobre as intenções de Jenny Miranda durante os conflitos em A Fazenda 2023 (RecordTV). Em conversa com Radamés, o enfermeiro opinou sobre a confusão entre a peoa e Rachel Sheherazade, que resultou na expulsão da jornalista.

Cezar: "A Rachel errou muito. Se não tivesse tido o contato, não teria tido a expulsão. Então ela errou. Só que eu também não posso botar a minha mão no fogo e dizer que a intenção da Jenny era a das melhores, sendo que, três dias atrás, ela tinha feito a mesma coisa comigo".

Cezar: "Eu sinto uma maldade na hora em que ela utiliza sempre a mesma forma de agir, que é a de ir pra cima da pessoa. Quando você mantém uma distância, tudo não passa de discussão. A partir do momento em que você vai ao encontro da pessoa, a agressão pode acontecer. E ela tem esse hábito de ir pra cima".

Cezar: "Ela foi pra cima da Jaque, pra cima da Kally, agora com a Raquel... A Rachel me disse: 'Black, eu fiz assim [estende a mão], tipo pare, não chegue mais perto'. E quando ela fez assim, a Jenny estava se aproximando, e pegou no rosto da Jenny. E aí tocou, machucou e foi caracterizado como agressão".