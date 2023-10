Bruna Biancardi mostra lembrancinhas do nascimento de Mavie: 'Amei'

Bruna Biancardi, 29, mostrou aos seguidores as lembrancinhas personalizadas que montou para quem for visitar Mavie, a primeira filha dela com Neymar, 31. A criança nasceu em 6 de outubro.

Vem o nome da pessoa bordado e ela consegue usar [a caixa] para guardar as coisas [pessoais] depois. Amei! Bruna Biancardi, em vídeos publicados no Instagram

Bruna revelou que os convidados receberam caixas com bordados de balão na frente e o nome de cada um impresso na parte interna. A das mulheres, que é rosa, tem uma casinha de porcelana decorada e um aromatizador.

Já a dos homens, que é azul, vem com charutos de chocolate, uma garrafa de whiskey Jack Daniels e dois copos de shots com a identidade visual elaborada para o nascimento do bebê. As duas caixas são reutilizáveis.

A influenciadora disse que as lembrancinhas não ficaram a tempo para o dia do nascimento de Mavie. Anteriormente, ela já havia explicado que a organização foi "nos 45 do segundo tempo", já que o parto ocorreu antes do previsto.

Bruna contou que, por isso, a decoração de seu quarto atrasou. O estúdio responsável por deixar o espaço da criança pronto no hospital precisou se apressar e entregar o que podia em cima da hora.

Além de investir pesado na decoração do quarto de hospital, o nascimento da herdeira de Neymar foi marcado por muito luxo. A maternidade escolhida foi a São Luiz Star, que fica na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo.

De acordo com a Veja, em reportagem de 2022, a diária na suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil. Ainda, a maternidade oferece um cômodo para a mãe e outros acompanhamentos. O quarto "luxo" tem diária de R$ 7.000.