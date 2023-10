Drogas e sexo com Colin Farrell: as revelações de Britney Spears em livro

Britney Spears, 41, falou sobre sua relação com as drogas na autobiografia "A Mulher em Mim", além de revelar que viveu um affair com Colin Farrel. O livro será lançado em 24 de outubro.

Ela contou que não usava drogas sintéticas, mas recorria a medicamentos para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). "Nunca fui tão selvagem quanto a imprensa fez parecer", relembra Spears sobre meados dos anos 2000.

A cantora não quis apelar para drogas alucinógenas e sintéticas e também "nunca teve problemas com bebida". "Os remédios me deixaram chapada, sim, mas o que achei muito mais atraente foi que me deu algumas horas de me sentir menos deprimida."

Os trechos do livro de Britney viralizaram nas redes sociais durante a semana. Em determinado momento da autobiografia, ela conta que fez um aborto quando engravidou de Justin Timberlake. Eles tiveram um relacionamento que começou em 1999 e durou até 2002.

Affair com Colin Farrell

Depois do término com Timberlake, Britney viveu um affair com Colin Farrell. No livro, a cantora contou que decidiu ficar com o ator após descobrir que o ex-namorado já havia ficado com outras mulheres.

Ela definiu a relação com Farrell como uma espécie de briga. Eles se conheceram nos bastidores do filme "Swat". "Briga é a única palavra para isso — ficamos tanto um em cima do outro, lutando tão apaixonadamente que era como se estivéssemos em uma briga de rua."