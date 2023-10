Briga pesada de amigas termina em nova tragédia em 'Elas por Elas'

No capítulo de "Elas por Elas" deste sábado (21), Jonas atinge o limite e se envolve em um confronto tenso com Sérgio e Helena. Yeda fica com o coração partido e comenta com Aramis que ficou muito chateada com a aproximação entre Cris e Tony.

Jonas toma uma decisão drástica e sai de casa. Ísis conforta Giovanni após a crise familiar. Jonas vai atrás de Adriana. Chantageado por Míriam, Sérgio avisa a Helena que a enfermeira permanecerá em sua casa.

Roberto se surpreende com o bom desempenho de Lara no escritório de advocacia. Cris dá dicas para Taís de como usar as redes sociais. Carol e Natália têm uma discussão acalorada devido ao passado de Bruno. Natália sofre um grave acidente de carro.

"Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, é a substituta de "Amor Perfeito". A trama gira em torno de um grupo de amigas - Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles).

Elas se conheceram em um curso de inglês e foram separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. Porém, o reencontro traz à tona antigas mágoas e grandes revelações, transformando o momento que deveria ser feliz em algo mais complexo.