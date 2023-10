Ator revela desafio com tapa sexo em 'Terra e Paixão': 'Negócio pequeno'

Amaury Lorenzo, intérprete de Ramiro em "Terra e Paixão", revelou alguns perrengues ao gravar a novela. No É de Casa (Globo), o ator confessou que teve problemas com o tapa sexo em uma cena de nudez.

A apresentadora Maria Beltrão questionou sobre qual havia sido o perrengue na gravação e, sem graça, o artista respondeu.

O tapa sexo tem um tamanho limitado. Vou dizer: sabe quando a panela é pequena e a comida sobra? Foi uma dificuldade e teve uma coisa muito engraçada que tinha muito carrapato naquela lagoa, quando entrei ali, falei: 'não vou usar o tapa sexo, não está dando, esse negócio é pequeno, não está segurando as coisas'. E eu senti um negócio batendo nas coisas. Vai que é um carrapato gigante, mas não era, era um matinho, foi um perrengue.

Qual foi a cena do tapa sexo?

Em um episódio de agosto, o Ramiro entrou pelado no rio seguindo os conselhos de uma cartomante para não pensar mais no garçom Kelvin (Diego Martins).

No entanto, o funcionário do bar de Cândida (Susana Vieira) rouba as roupas do amado, que anda pelado pela cidade. Ramiro tem apenas algumas folhas cobrindo suas partes íntimas.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.