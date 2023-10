Antônio morre do coração após 'furo' em vingança contra Marino

No capítulo de "Terra e Paixão" deste sábado (21), a vingança de Antônio contra Marino não será tão bem executada quanto ele gostaria. Apesar de Setembrino tentar disfarçar ao sair do quarto do delegado Marino, ele acaba sendo pego no flagra por Caio no corredor da pousada.

Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius.

Anely cai pra trás após Luigi revelar que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação.

Por conta das acusações graves, Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro a Graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline.