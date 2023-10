Amy Lee tira selfie com fãs que pagaram R$ 2.000 por ingresso VIP

Amy Lee, 41, vocalista do Evanescence, tirou uma selfie com fãs que pagaram R$ 2.000 para ter acesso à checagem de som (soundcheck) feita antes do show da banda em São Paulo, que acontece neste sábado (21).

Fãs levaram faixa pedindo selfie com Amy. Entre as dezenas de pessoas presentes, algumas seguravam uma faixa com o pedido "Just a selfie with us" ("Só uma selfie conosco", em português). "Vocês estão prontos, São Paulo?! O som foi checado e o hype é real! Vamos fazer isso!", escreveu a cantora na publicação.

Quanto custa assistir à checagem de som? O acesso ao soundcheck foi disponibilizado aos fãs que comprassem o ingresso VIP 1 (Evanescence Soundcheck Package), com valor entre R$ 1.818 e R$ 2.143.

Pacote VIP inclui outras regalias. O valor também dá direito a um ingresso de pista premium, uma litografia autografada, dois itens de merchandising VIP, entrada antecipada no local do show e acesso à compra de merchandising antes do público geral.

Além da capital paulista, a turnê do Evanescence pelo Brasil já passou por Curitiba. A banda ainda terá apresentações em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife.