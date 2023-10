Alcione alega calote e processa bar que leva seu nome no Rio de Janeiro

Alcione está processando o Bar da Alcione, A Casa da Marrom, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e o empresário responsável pelo local, Vinícius Correa. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, e confirmada por Splash.

A cantora alega que os pagamentos estão atrasados. Ela permitiu o uso de sua imagem na casa de espetáculos mediante participação financeira nos lucros, no entanto, não concorda com a prestação de contas apresentadas pelo estabelecimento.

Alcione também considera que a administração do negócio não é feita de forma satisfatória. Por isso, tem sido alvo de demandas trabalhistas de ex-funcionários do bar. Ela solicita que deixem de usar seu nome no estabelecimento.

Marrom diz ainda que um novo Bar da Alcione foi inaugurado, sem sua autorização, no bairro do Catete, zona sul do Rio. O estabelecimento estreou em outubro de 2021, com shows esgotados da artista que emprestava seu nome, mas fechou as portas em meados de 2022.

Splash entrou em contato com a equipe do Bar da Alcione, A Casa da Marrom, mas ainda não obteve resposta até a última atualização desse texto. Ele será atualizado se houver retorno.