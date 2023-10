A Fazenda: Jenny diz que pegou calcinha de Kally com 'cocô' e 'corrimento'

Na tarde de sábado (21), Jenny Miranda levou Lilly Nobre, WL e Simioni para curtirem momentos sozinhos no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023 (RecordTV). Lá eles falaram de Kally e a fazendeira diz ter encontrado uma calcinha suja da peoa no closet.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jenny: "Eu entrei lá no closet pra pegar remédio para cólica".

Simioni: "Quem pegou a calcinha dela?"

Jenny: "Eu"

WL: "De quem?"

Jenny: "Da Kally. Eu peguei, tava lá no closet".

WL: "Cagada?"

Simioni: "Antes fosse cagada!"

Jenny: "Os dois, tinha cocô e resto de coisa de mulher. Como chama? Corrimento! Aí eu fui lá pegar remédio pra cólica e vi um monte de saquinho. Fui ver se era meu biquíni, pois meu biquíni deve ter ido no meio da bagunça. Aí eu olhei, a hora que chegou a da Kally tava duas calcinhas, uma enrolada e ela diz que não usa. Um protetor diário, enrolado na calcinha, sujo com corrimento, sangramento, sei lá, um negócio preto!"