Kally canta em festa e é criticada por Lily: 'Só acertou a última nota'

Kally Fonseca soltou a voz na festa Capadócia de A Fazenda 2023 (Record). A cantora pegou o microfone emprestado da dupla Munhoz e Mariano, atrações especiais da noite, mas foi criticada por Lily Nobre.

A vocalista do Cavaleiros do Forró cantou "Página de Amigos" e "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e "Posturado e Calmo", de Leo Santana.

Após o fim da performance, Lily conversou com Sander e criticou a peoa: "Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, não dá! Gente, ela só acertou a última nota! Ou é mentira?".

Minutos depois, em um papo com Black, Yuri e WL, a filha de Dudu Nobre, que também é cantora, seguiu com as críticas: "Por isso eu nem me atrevo a cantar sertanejo, só em casa. [...] A Kally acertou uma nota. O que aconteceu naquele palco?".

