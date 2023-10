Kally e Nadja se abraçam e fazem as pazes em A Fazenda: 'Não briga comigo'

Kally Fonseca e Nadja Pessoa fizeram as pazes durante a festa Capadócia de A Fazenda 2023 (Record).

As duas peoas se abraçaram e prometeram não discutir novamente "por questões inexistentes".

Nadja: "Não briga mais comigo!"

Kally: "Não vou mais brigar."

Nadja: "Não arruma confusão se algo não existir. Coisas existentes, ok. Não existentes, não. Pode ser?"

Por que Kally e Nadja se estranharam?

Desde o início do programa, a cantora defende ter o maior número de afinidades. Com isso, tenta socializar com todos e seus respectivos grupos.

Nadja, por sua vez, é contra essa "política da boa vizinhança".

Em um papo com Jaquelline, Kally chegou a reforçar que Nadja achava que "qualquer coisinha era para ela". "Tudo o que você fala errado ela já pensa que é com ela. Tem hora que ela tem razão, mas tem hora que não tem necessidade".

