A Fazenda 2023: Jaque fala sobre amigo negro; Lucas corrige expressão

Na noite de sábado (21), Jaque e Lucas curtiram o ofurô em A Fazenda 2023 (RecordTV), com direito a dancinha e até beijo. Mas, em certo momento, o ex de Jojo corrigiu a peoa sobre uma expressão usada para se referir a um amigo negro aqui de fora.

A ex-bbb conta para Lucas sobre um amigo aqui de fora: "Negro, tem mais ou menos o cabelo igual da Lilly, mas bem escuro. Ele é muito lindo. Bem malhado, ele é da sua altura mais ou menos. Quando você ver ele vai falar 'que negro lindo'".

Nesse momento, ela é corrigida pelo peão: "Não fala assim 'negro lindo'. Não pode falar. Depois te explico".

Nas redes sociais, o vídeo logo viralizou, e um internauta explicou no X (antigo Twitter): "A expressão remete a exceção/raridade. Ninguém fala 'que branco lindo', a pessoa é só linda independentemente da cor de sua pele. Então fala só 'lindo' que já tá show!"

O amigo de Jaque se pronunciou no Instagram e disse não se incomodar com a fala da peoa: "Jaquelline, fica tranquila. Vou sempre receber esse termo com muito elogio. Por favor, sem militância aqui!"

A cor nada, mas a expressão remete a exceção/raridade. Ninguém fala "que branco lindo", a pessoa é só linda independentemente da cor de sua pele. Então fala só "lindo" que já tá show! -- Matheus Fellipe (@ferreir_matt) October 22, 2023

