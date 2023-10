Peões fazem after no quarto e Sander se estressa 'O que tinha na bebida?'

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) aproveitaram ao máximo a festa Capadócia. Quando retornaram para sede, eles fizeram um after no quarto — com direito a correria, guerra de travesseiros e arremesso de colchões.

Quem não gostou da ideia foi Sander Mecca, que já estava dormindo e se estressou com as brincadeiras dos colegas.

Como foi o after da festa Capadócia?

Já no quarto, os peões se perguntaram o que tinha na bebida da festa. "Rapaz, quem botou bala nessa cerveja? Simioni dando PT, Kally dançando com Nadja, Alicia falando com Nadja...", comentou Cezar Black.

Márcia Fu também opinou: "Posso ser sincera? O que colocaram nessa bebida? Estava batizada!".

Foi então que teve início uma guerra de travesseiros e Sander se estressou: "Vai tomar no c* todo mundo! Eu tomei remédio, c*ralho! Que inferno, p*ta que pariu!".

Shay tentou acalmar Sander, mas levou uma invertida do cantor: "Cala boca, gigante do c*ralho! Vou levantar e dar na sua orelha. Não estou brincando!".

Bastante irritado, Sander se levantou e bateu na porta do quarto, pedindo para todos pararem com a bagunça.

Minutos depois, Black jogou uma almofada em Sander, mas acabou atingindo a garrafa de água do peão. O líquido derramou e molhou as fotos da família do cantor — deixando-o ainda mais estressado. O artista decidiu deixar o quarto.

Em seguida, mais uma guerra de travesseiros começou. Na ocasião, WL se exaltou e começou a jogar colchões nos amigos.

