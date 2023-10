De volta aos palcos! Xuxa é confirmada no Universo Spanta 2024

Xuxa, 60, está preparada para aterrissar a sua nave no palco do Festival Universo Spanta, em 2024. A informação foi confirmada com exclusividade para Splash pelo evento, que acontece em todos os finais de semana de janeiro, no Rio de Janeiro.

A artista promete um show recheado de sucessos como "Lua de Cristal", "Tindolelê" e "Doce Mel", que fazem a alegria dos fãs desde os anos 1980. Ao longo da carreira, Xuxa lançou 35 álbuns que venderam mais de 50 milhões de cópias.

A apresentação contará com a presença das paquitas, suas tradicionais companheiras de palco, que vão comandar as famosas coreografias, além de outras surpresas. O show terá uma pegada mais axé, nos moldes do extinto Planeta Xuxa, programa exibido pela Globo até 2002.

Universo Spanta 2024

Além de Xuxa, outros artistas já estão confirmados: A Cor do Som, Ana Cañas canta Belchior, BaianaSystem + BNegão + Larissa Luz, Bell Marques, Black Rio, César Menotti e Fabiano, É o Tchan, Elba Ramalho + Geraldo Azevedo, Fat Family, Gilsons, Gloria Groove, João Gomes, Johnny Hooker, Jorge e Mateus, Maneva, Marina Sena, Nação Zumbi, Olodum, Ponto de Equilíbrio + 3030, Raça Negra, Rubel, Silva, Simone, SPC com Alexandre Pires, Tiago Iorc.

Para Max Viana, diretor artístico do festival, o desafio é sempre preparar algo surpreendente para o público: "O line-up do Spanta 2024 está sendo trabalhado para trazer artistas que ainda não estiveram com a gente, artistas que o povo gosta de ver e, ao mesmo tempo, pensar em encontros inéditos. Encontros que tenham a ver com os pilares do Spanta de memória afetiva, de celebração dos grandes artistas e suas histórias, assim como dos novos artistas. Continuamos na missão de contemplar o máximo possível de gêneros musicais e de ritmos do Brasil para que a gente possa sempre ter uma grande amostra cultural brasileira".

O festival retornou à programação carioca em 2023 após dois anos de hiato — motivado pela pandemia da covid-19. Entre os destaques, estiveram a apresentação em homenagem à Marília Mendonça, com Paula Lima e Ana Canãs, e os shows de Pabllo Vittar, Maiara & Maraisa, Ivete Sangalo, Ferrugem, Thiaguinho, entre outros.