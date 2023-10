Vídeo, advogado, família: as primeiras horas de Sheherazade fora da Fazenda

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023, na quinta-feira (19), após colocar a mão no rosto de Jenny durante uma discussão.

"Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a direção do reality show da Record.

Mas, afinal, como foram as primeiras horas de Rachel fora do programa?

A emissora confirmou a expulsão da jornalista por volta das 13h. Antes do anúncio, porém, o canal de Edir Macedo já havia anunciado o cancelamento da roça.

A ex-apresentadora do SBT conversou com o advogado André Fróes de Aguilar, que é o responsável pela defesa da famosa em alguns processos, por volta das 15h30.

A Splash, o advogado contou que ainda não há uma definição sobre a possibilidade de levar o assunto à Justiça. "Esperar a Rachel, entrar em contato com ela, assistir as imagens, ver o que aconteceu, para ver qual vai ser a decisão", disse.

Horas depois, por volta da meia-noite, falou pela primeira vez. A jornalista publicou um vídeo no Instagram enquanto a edição do reality rural exibia as cenas da expulsão.

"Eu estou bem! Como todos sabem, eu saí da Fazenda esta manhã, estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem", comentou.

Ela prometeu conversar com o público e fãs futuramente: "Eu breve eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês tranquilos."

O que aconteceu:

Rachel Sheherazade foi expulsa do programa da Record Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel foi expulsa de A Fazenda 2023, na quinta-feira (19), após colocar a mão no rosto de Jenny durante uma discussão. Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou para a sede. Devido à expulsão, a emissora cancelou a roça de ontem.