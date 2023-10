A Fazenda 2023: Como foram os últimos momentos de Rachel antes da expulsão?

A edição desta quinta-feira (19) de A Fazenda 2023 (Record) exibiu os últimos minutos de Rachel Sheherazade na sede antes de ser expulsa do programa.

Após a agressão a Jenny, Rachel conversou com André e Lucas: "Ela não esperava que eu fizesse isso [colocasse a mão no rosto dela]. Coloquei a mão para ela sair de perto de mim".

Minutos depois, a jornalista foi chamada ao closet pela produção. Ela colocou uma venda nos olhos e saiu pela porta interna.

Neste momento, André, Jaquelline e Lucas estavam na casa da árvore e comentaram sobre o assunto: "Ela foi para o closet e ainda não voltou, estou preocupado", disse o militar.

Momento em que Rachel saí do reality rural e os peões se dão conta da ausência dela #AFazenda pic.twitter.com/LlmYxkyMf5 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

Por que Rachel foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny. Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Devido à expulsão, a emissora cancelou a roça de quinta-feira.