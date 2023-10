Modelo que come 25 ovos por dia ficou conhecida após flagra com Romário

Thalita Zampirolli provou ser uma discípula de Gracyanne Barbosa: ela come 25 ovos por dia para manter 3% de gordura corporal.

Quem é Thalita Zampirolli?

A influenciadora e atriz é a única rainha de bateria trans do Carnaval e está à frente da Unidos de Padre Miguel.

Thalita se tornou conhecida nacionalmente em 2013, quando foi flagrada com o ex-jogador e senador Romário. Ela contou que ele não sabia da sua transição de gênero. "Nunca sonhei em ser famosa. Comecei a fazer trabalhos como modelo. Quando descobriram quem eu era, através de uma polêmica muita chata na minha vida, foi muito chato", disse em entrevista ao podcast Papagaio Falante em 2021.

Descobriram porque eu vim de uma cidade muito pequena, que é Cachoeiro de Itapemirim (ES), e lá todo conhece minha família. Quando eu fiz a cirurgia, ficou no auge da cidade, e a cidade publicou matéria. Quando descobriram quem eu era, as portas que eu tinha de trabalho, que eu conseguia me manter, pagar minhas contas, se fecharam. Thalita Zampirolli em entrevista ao Papagaio Falante

Na época, ao Ego, Thalita disse que se relacionou com Romário por 1 ano. Ele negou a informação e disse que nada aconteceu entre os dois.

Ela fez participações na novela "A Força do Querer", no seriado "A Cara do Pai" e em "Malhação", todos da Globo.

A atriz se divide entre o Brasil e os Estados Unidos. Thalita se mudou para Boston em 2018 para se dedicar ao ramo da beleza com a irmã.

Thalita tem o sonho de ser mãe. "A maternidade é uma projeto que penso com muito carinho em minha vida, pois sou apaixonada por crianças [... Pretendo ter filhos, sim, seja de barriga de aluguel ou adoção", disse em entrevista a Fábia Oliveira.