Sheila Mello fez sequência de cirurgias plásticas: 'Queria fazer tudo'

Em vídeo postado no Instagram na sexta (20), Sheila Mello, 45, abriu o jogo sobre as cirurgias plásticas que já fez.

A ex-loira do Tchan fez o primeiro procedimento estético em 1999. "Se é para falar de plástica, a gente tem que voltar no tempo, porque essa não é a primeira que eu faço. O ano era 99. Até eu entrar no É O Tchan!, eu nunca havia pensado em mudar nada em mim".

A dançarina relembra um comentário feito por uma mulher falando sobre sua cintura: "Eu lembro de um comentário de uma mulher elogiando minha forma, mas destacando que 'faltava uma cintura nela'. E comentários como esse aumentavam mais a vontade de aproveitar as oportunidades que apareceriam, fazer dinheiro com beleza... questionei qual jogo eu precisava fazer".

Mello pensava em fazer todos os procedimentos estéticos que fossem possíveis: "Queria fazer tudo o que tivesse ao meu alcance".

Ela prometeu para a mãe que não faria mais nenhum procedimento: "Ao longo desse caminho coloquei mais um peito, e um peito maior e um menor e um menor e, agora com 45 anos, eu prometi para minha mãe que não faria mais nenhuma operação".

A promessa não durou muito: "Aí um dia eu percebi um carocinho crescendo na minha barriga, fui no médico e no exame clínico ele viu que eu estava com duas hérnias e teria que operar. Bom, já que estarei operando, por que não aproveitar para resolver coisas que estavam me incomodando? Uma flacidez na barriga e também nas costas".