Rolling Stones dão início a lançamento de álbum em Nova York com convidada Lady Gaga

Por David Gaffen

NOVA YORK (Reuters) - Os Rolling Stones realizaram uma festa privada de lançamento de seu primeiro álbum novo em 18 anos na noite de quinta-feira em um clube de Manhattan, Nova York.

Em sua sétima década como banda de rock 'n roll, os Stones tocaram meia dúzia de músicas para centenas de pessoas no clube Racket NYC, para lançar o álbum "Hackney Diamonds", que rendeu à banda algumas de suas melhores críticas em décadas.

O vocalista Mick Jagger, de 80 anos, brincou que fazer outro lançamento em Nova York foi parte da motivação para voltar ao estúdio para o álbum, cujo título é uma referência à gíria britânica para vidro quebrado.

"Estávamos sentindo tanta falta dos lançamentos que tivemos que voltar e fazer outro álbum", disse ele à multidão animada no meio de uma apresentação que alternou novas músicas e faixas conhecidas, incluindo "Jumpin' Jack Flash" e "Tumblin' Dice".

A banda lançou álbuns anteriores em Nova York com grande alarde, uma vez descendo a Quinta Avenida em um caminhão e, em outra ocasião, entrando em um vagão no Grand Central Terminal.

Os Stones encerraram a apresentação com a participação de Lady Gaga em "Sweet Sounds of Heaven", uma música lenta e cheia de blues do novo álbum que lembra o clássico dos anos 70 da banda, "Moonlight Mile".

"Hackney Diamonds" é o primeiro álbum de estúdio da banda com material original desde "A Bigger Bang", de 2005, e a primeira gravação desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. O núcleo sobrevivente é composto por Jagger e pelos guitarristas Keith Richards, 79, e Ron Wood, 76.