'Renascer': Primeiras imagens da nova novela das 9 são divulgadas

Na noite de quinta (19), durante o Upfront 2024, evento onde a Globo anunciou a programação para o próximo ano, foram divulgadas as primeiras imagens da próxima novela das 9 "Renascer".

A trama será um remake do clássico de mesmo nome exibido em 1993. Da autoria de Benedito Ruy Barbosa, o mesmo autor de "Pantanal", Bruno Luperi, neto do escritor, será o responsável por adaptar o texto para os dias atuais, assim como já fez com a história de Juma Marruá.

Humberto Carrão está no elenco de 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

"Renascer" segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

Duda Santos está no elenco de 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Na primeira fase da novela, Humberto Carrão dará vida ao jovem José Inocêncio, o protagonista da história. Ele se apaixona perdidamente por Maria Santa, interpretada por Duda Santos. Juan Paiva viverá João Pedro, filho mais novo e rejeitado por José Inocêncio. Antonio Calloni, Samantha Jones, Adanilo Reis, Evaldo Macarrão e Enrique Diaz também aparecem neste primeiro vídeo divulgado no Upfront 2024.

Juan Paiva está no elenco de 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

"Renascer" estreia em janeiro de 2024, substituindo "Terra e Paixão".

Quem aqui tá curioso pra ver as primeiras imagens de #Renascer, a próxima novela das nove? A gente separou uns trechinhos das gravações que já estão rolando na Bahia só pra você! ?? Vem comigo? ? #Upfront pic.twitter.com/b8IlypZHes -- TV Globo (@tvglobo) October 20, 2023

Guerreiros do Sol

Além de "Renascer", a Globo também divulgou imagens de "Guerreiros do Sol", a próxima novela original Globoplay. A trama tem previsão de estreia para 2025.

Isadora Cruz e Thomas Aquino são os protagonistas de 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

A produção foi criada por George Moura e Sergio Golderberg, os mesmos autores da minissérie "Onde Está Meu Coração". A novela é livremente inspirada em Lampião e Maria Bonita e lança um novo olhar sobre uma história de amor em tempos de guerra.

Nathalia Dill está no elenco de 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

A dupla de protagonistas será vivida por Isadora Cruz e Thomas Aquino. O elenco conta ainda com Alinne Moraes, José de Abreu, Nathalia Dill, Daniel de Oliveira, Alexandre Nero, entre outros.

? PARE TUDO O QUE ESTÁ FAZENDO ?

e contemple as primeiras imagens da minha nova novela original #GuerreirosDoSol que estreia no primeiro semestre de 2025! #PraTodosVerem: vídeo com cenas da novela original Globoplay, Guerreiros do Sol. pic.twitter.com/AlvlmhgR9H -- globoplay (@globoplay) October 20, 2023

Outras novidades do Upfront

Boninho revelou a estreia de um reality com formato inédito e original para o segundo semestre do ano. Sem citar o nome da atração, o novo reality de Boninho será um programa musical e um dos maiores que a emissora já produziu: "Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", disse Boninho no Upfront.

Tadeu Schmidt terá um programa diário ao vivo. Ele falará sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em julho de 2024.