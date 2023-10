Rachel Sheherazade dispensa contato com Jenny: 'Ela ceifou o meu sonho'

Em entrevista a Lucas Selfie, Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda 2023 (Record), disse não fazer questão de manter qualquer tipo de contato com Jenny Miranda.

A jornalista disse não querer ver Jenny de nenhuma maneira: "Muito improvável que eu tenha que me dirigir a palavra a ela alguma vez na minha vida. A gente não se encontra, nossos mundos são completamente diferentes. Uma pessoa de valores totalmente opostos aos meus."

Ela é uma pessoa que me fez sofrer, que acabou com o meu sonho, que ceifou o meu sonho, o sonho dos meus filhos. Ela me tirou a oportunidade de concorrer esse prêmio. Sheherazade

Rachel ainda disse não acreditar na civilidade da peoa: "Seria uma falsa civilidade. Uma hora ela te trata bem e na outra hora ela quer comer o seu fígado."

