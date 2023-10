Rachel diz que não se sentia ameaçada por Nadja: 'Sem conteúdo'

Durante uma live realizada com Lucas Selfie na noite de hoje (20), Rachel Sheherazade disse que não se sentia ameaçada por Nadja Fonseca em A Fazenda 2023 (Record).

Rachel: "Não via ela como ameaça. Pra mim era uma pessoa sem conteúdo, tinha mais pena do que qualquer coisa, não me sentia ameaçada por ela em momento nenhum. Não tem argumento e nenhuma narrativa ali dentro."

A ex-peoa também apontou que Nadja não fazia parte do grupo com ela, André, Kally e Jaque.

"Nunca foi [parte do grupo]. Nós tentamos abraça-la por empatia, porque era uma pessoa sozinha, falamos sobre nossas vidas, abrimos nossas estratégias. A gente abriu tudo pra ela, desceu a guarda e ela nos pagou com ingratidão", desabafou.