Quem é Amanda Araújo, influencer apontada como affair de Richarlison

A influencer Amanda Araújo, 20, apareceu com uma foto de Richarlison, 26, na capinha do celular. Os rumores de um romance entre os dois já existem há alguns meses.

Em agosto, Amanda postou uma série de fotos de sua temporada em Londres — em algumas, na casa do jogador. Eles foram fotografados juntos em julho, curtindo férias em Jericoacara (CE).

Amanda apareceu com a foto de Richarlison na capinha do celular Imagem: Reprodução/Instagram

Quem é Amanda?

Amanda Daibert Gondo Araújo é influenciadora digital e tem 114 mil seguidores no Instagram e 475 mil no TikTok.

Ela também é estudante de direito. Amanda cursa a graduação na faculdade Mackenzie, em São Paulo.

Na internet ela costuma compartilhar fotos de biquíni e viagens pelo Brasil. Já na rede onde tem mais seguidores, a jovem é vista frequentemente fazendo dancinhas ao ar livre.

Os boatos de romance começaram em julho, quando Amanda e Richarlison passaram férias juntos no Ceará. Eles também trocaram curtidas e comentários no Instagram: Richarlison deixou um emoji de coração na postagem da moça no Jalapão, em Tocantins. Ela respondeu o comentário apenas com "Richarlison, atende!".

O relacionamento estaria acontecendo à distância. Ela divide seu tempo entre São Paulo e Maringá (PR), enquanto Richarlison mora em Londres.