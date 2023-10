Peões criticam jogo de Jenny: 'Ela tenta levar as pessoas à expulsão'

Kally disse que Jenny provocou Jaquelline após a expulsão de Rachel e Radamés e Shayan analisaram o jogo da peoa em A Fazenda 2023 (Record). Para os peões, ela tenta "desestabilizar" outros participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Kally: "Sabe o que ela disse ainda ontem, a Jenny? A Jaque estava do lado do touro e Jenny passou, parece que Jaque olhou assim para ela, com cara feia, e ela disse: 'você quer ser expulsa também?'. É isso que ela quer plantar aqui."

Radamés: "Agora, tem que ficar ligado."

Shay: "É o jogo dela."

Radamés: "Lembra que eu te falei da gente, das nossas vulnerabilidades? É não deixar ela achar que vai desestabilizar."

Kally: "É o jogo dela porque deu certo e já estava quase dando certo com outras pessoas, aí ela vai ficar nessa."

Shay: "Você não estava aqui no ofurô, qual é o jogo da Jenny? Ela tenta levar as pessoas à expulsão. É um jogo bonito? Não. Mas é o jogo dela. Você não tem que dar munição."